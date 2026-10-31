Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnem oświadczył, że jest otwarty na formalne przeprosiny w imieniu państwa za rolę kraju w transatlantyckim handlu niewolnikami, jednak odrzucił ideę finansowych reparacji. Napisał o tym w artykule dla The Guardian przed szczytem szefów rządów Wspólnoty Narodów w regionie Karaibów, informuje Anadolu Agency.

Dialog w sprawie przeprosin

Burnem wyraził żal z powodu cierpienia milionów ludzi, którzy doświadczyli niewolnictwa. Nazwał transatlantycki handel niewolnikami okrutnym i barbarzyńskim naruszeniem wobec tych osób.

Według premiera zniewolone osoby były rozdzielane z rodzinami, uznawane za własność i zmuszane do pracy aż do śmierci. Zaznaczył również, że skutki tego okresu nadal wpływają na świat.

Burnem napisał, że Wielka Brytania zaproponuje ustrukturyzowany dialog z poszkodowanymi krajami i grupami społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchanie wezwań do formalnych przeprosin w imieniu państwa brytyjskiego będzie, jak stwierdził, ważną częścią tego procesu.

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Nie popiera reparacji

Jednocześnie Burnem oświadczył, że nie uważa rekompensaty finansowej za właściwe rozwiązanie. Wyjaśnił to tym, że współczesnych Brytyjczyków nie można uznawać za odpowiedzialnych za historyczne zbrodnie, w których osobiście nie uczestniczyli i które wydarzyły się w warunkach innych przepisów prawa.

Zamiast tego premier ogłosił inicjatywę restrukturyzacji zadłużenia najbiedniejszych krajów Wspólnoty Narodów. Ma jej przewodniczyć były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown z udziałem organizacji międzynarodowych.

Burnem zaznaczył, że koszty obsługi zadłużenia tych krajów osiągnęły najwyższy poziom od ponad 25 lat. Według przytoczonych przez niego danych ponad 40% najbiedniejszych krajów Wspólnoty Narodów wydaje na spłatę odsetek od długu więcej niż na ochronę zdrowia.

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