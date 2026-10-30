W Wielkiej Brytanii, w Sądzie Koronnym w Southwark w Londynie, prokuratorka Riel Karmi-Jones oświadczyła, że sześć kobiet zeznających w sprawie komika Russella Branda nie dążyło do sławy ani osobistych korzyści, zgłaszając się na policję. Jak stwierdziła, kobiety nie znały się nawzajem, nie uczestniczyły w filmie dokumentalnym i nie żądały odszkodowania.

Jak podaje The Guardian, podczas mowy końcowej oskarżenia Karmi-Jones powiedziała przysięgłym, że kobiety odważyły się opowiedzieć o swoich przeżyciach, gdy uświadomiły sobie, że nie były same. Prokuratorka zaznaczyła, że ich zeznania zawierały konkretne szczegóły, a w niektórych przypadkach wspomnienia tych wydarzeń prześladowały kobiety przez lata.

Stanowisko oskarżenia

Prokuratorka odrzuciła sugestie, że dokumentalny film Dispatches z 2023 roku o domniemanym niewłaściwym zachowaniu Branda mógł wpłynąć na kobiety i skłonić je do wymyślenia lub ponownej interpretacji swoich historii. Według niej zgłaszające opisywały podobny schemat zachowania: przed domniemanymi napaściami zachowanie Branda, jak twierdzono w sądzie, zmieniało się z przyjaznego w agresywne i przerażające.

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Karmi-Jones oświadczyła również, że po domniemanych napaściach Brand prosił niektóre kobiety o podanie numerów telefonów lub adresów e-mail. Zdaniem oskarżenia wykorzystywał to jako element gaslightingu. Twierdzenia te są stanowiskiem oskarżenia, które mają ocenić przysięgli.

Jakie zarzuty postawiono

51-letni Brand jest oskarżony o siedem przestępstw wobec sześciu kobiet, dotyczących zdarzeń z okresu dziesięciu lat od 1999 roku. Chodzi o trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści seksualnej oraz jeden zarzut usiłowania nieprzyzwoitej napaści. Wcześniej zarzut nieprzyzwoitej napaści został zmieniony na usiłowanie takiego przestępstwa.

Komik zaprzecza wszystkim zarzutom i nie przyznaje się do winy w żadnym z punktów. Sędzia przekazał już przysięgłym wskazówki prawne, zaznaczając, że mają rozważyć sprzeczne argumenty stron. Obrońca Branda, Ian Winter, ma wygłosić mowę końcową w poniedziałek.

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