Прокурор: обвинительницы Бренда не имели выгоды — The Guardian

В Великобритании, в Королевском суде Саутуарка в Лондоне, прокурор Риэл Карми-Джонс заявила, что шесть женщин, дающих показания по делу комика Расселла Бренда, не стремились к славе или личной выгоде, обращаясь в полицию. По ее словам, они не были знакомы друг с другом, не участвовали в документальном фильме и не требовали компенсации.

Как сообщает The Guardian, во время заключительной речи обвинения Карми-Джонс сказала присяжным, что женщины решились рассказать о пережитом, когда осознали, что не были одиноки. Прокурор отметила, что их показания содержали конкретные детали, а в некоторых случаях воспоминания об этих событиях преследовали женщин годами.

Позиция обвинения

Прокурор отвергла предположения о том, что документальный фильм Dispatches 2023 года о предполагаемых неправомерных действиях Бренда мог повлиять на женщин и побудить их выдумать или переосмыслить свои истории. По ее словам, заявительницы описывали похожую модель поведения: перед предполагаемыми нападениями поведение Бренда, как утверждалось в суде, менялось от дружелюбного к агрессивному и пугающему.

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Карми-Джонс также заявила, что после предполагаемых нападений Бренд просил некоторых женщин предоставить номера телефонов или адреса электронной почты. По мнению обвинения, он использовал это как элемент газлайтинга. Эти утверждения являются позицией стороны обвинения, которую должны оценить присяжные.

Какие обвинения предъявлены

51-летнему Бренду вменяют семь преступлений в отношении шести женщин по эпизодам, охватывающим десять лет начиная с 1999 года. Речь идет о трех обвинениях в изнасиловании, трех — в сексуальном насилии и одном — в покушении на непристойное посягательство. Ранее обвинение в непристойном посягательстве было изменено на покушение на такое преступление.

Комик отрицает все обвинения и не признает вины ни по одному из пунктов. Судья уже дал присяжным юридические разъяснения, отметив, что им предстоит рассмотреть противоречивые аргументы сторон. Адвокат Бренда Иан Винтер должен выступить с заключительной речью в понедельник.

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