检察官：指控布兰德的女性没有任何利益可图——《卫报》

在英国伦敦的萨瑟克皇家法院，检察官里尔·卡米-琼斯表示，在喜剧演员拉塞尔·布兰德案件中作证的六名女性，向警方报案并非为了寻求名声或个人利益。她说，这些女性彼此并不认识，没有参与纪录片，也没有要求赔偿。

据《卫报》报道，在控方的结案陈词中，卡米-琼斯告诉陪审员，这些女性意识到自己并不孤单后，才鼓起勇气讲述自己的经历。检察官指出，她们的证词包含具体细节，而在一些情况下，这些事件的记忆多年来一直困扰着她们。

控方立场

检察官驳斥了有关2023年Dispatches纪录片中涉及布兰德涉嫌不当行为的内容可能影响这些女性，并促使她们编造或重新解读自身经历的说法。她表示，申诉人描述了类似的行为模式：据法庭所述，在涉嫌袭击发生前，布兰德的行为会从友好变得具有攻击性且令人恐惧。

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卡米-琼斯还表示，在涉嫌袭击发生后，布兰德曾要求一些女性提供电话号码或电子邮件地址。控方认为，他将此作为煤气灯操控的一部分。这些说法是控方的立场，须由陪审员评估。

提出了哪些指控

51岁的布兰德被控涉及六名女性的七项罪行，相关事件从1999年起跨越十年。其中包括三项强奸指控、三项性侵犯指控，以及一项企图实施猥亵侵害的指控。此前，一项猥亵侵害指控被改为企图实施该罪行。

这名喜剧演员否认所有指控，并对所有罪名不认罪。法官已向陪审员作出法律指示，并指出他们须审议双方相互矛盾的论点。布兰德的辩护律师伊恩·温特将于周一发表结案陈词。

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