В Варшаве полиция проводит предусмотренные законом действия на территории здания Конституционного трибунала Польши. Как сообщает Interia, основанием стала информация, переданная судьей трибунала, о возможных угрозах жизни или здоровью судей и сотрудников учреждения.

Сообщение о возможной угрозе

Столичная полиция заявила, что в сообщении судьи также говорилось о риске нарушения общественного порядка. Правоохранители подчеркнули, что исполняют свои законные обязанности с уважением к независимости Конституционного трибунала и в пределах предоставленных им полномочий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным полиции, действия сотрудников направлены на выполнение установленных законом обязанностей, в частности на обеспечение безопасности и общественного порядка. В ведомстве отметили, что эти действия не являются вмешательством в деятельность трибунала как институции.

Обращение генерального прокурора

Главное управление полиции Польши также сообщило, что в пятницу получило корреспонденцию от генерального прокурора с просьбой уделить особое внимание безопасности Конституционного трибунала. Причиной были названы продолжающиеся протесты вокруг здания учреждения.

Читай нас в