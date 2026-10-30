W Polsce sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że zwołała na 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według niej posiedzenie ma uchwalić budżet trybunału na 2027 rok. Poinformowała o tym Interia.

Zgromadzenie w sprawie uchwalenia budżetu

Na antenie TVP Info Korwin-Piotrowska powiedziała, że wszyscy sędziowie zostaną niezwłocznie poinformowani o zwołaniu zgromadzenia. Nazwała to ostatnią możliwością przeprowadzenia zgromadzenia, powołując się na prace parlamentarne nad ustawą budżetową.

Sędzia oświadczyła również, że w piątek wydała zarządzenie o natychmiastowej miesięcznej przerwie w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska uważa, że jako sędzia z najdłuższym stażem może kierować trybunałem zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z 30 listopada 2016 roku.

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Sprzeczne oświadczenia dotyczące kierownictwa

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że Trybunał Konstytucyjny praktycznie nie działa od wielu lat, a ostatnio, w jej ocenie, naruszane są zasady funkcjonowania państwa prawnego. Obciążyła odpowiedzialnością za to Święczkowskiego i Sochańskiego oraz oświadczyła, że trybunał musi działać w odpowiednim składzie.

Według Interii w budynku trybunału przebywało siedmioro sędziów, a wewnątrz nie było policji. Jednocześnie policja informowała o prowadzeniu przewidzianych prawem działań na terenie siedziby instytucji oraz o zatrzymaniu trzech osób, które według policji dostały się na teren trybunału.

W mediach społecznościowych Trybunału Konstytucyjnego oświadczono, że jego strona internetowa została „bezprawnie przejęta”, oraz podkreślono, że prezesem instytucji pozostaje Bogdan Święczkowski. Korwin-Piotrowska zaapelowała do prezydenta i polityków, aby nie zaostrzali sytuacji, i oświadczyła, że sprawy w trybunale będą rozpatrywane z poszanowaniem światopoglądu wszystkich ludzi.

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