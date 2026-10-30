在波兰，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，她已召集宪法法庭法官大会于11月3日举行。她称，会议将通过该法庭2027年的预算。Interia对此进行了报道。

为通过预算而召集大会

科尔温-皮奥特罗夫斯卡在TVP Info节目中表示，所有法官将立即获悉大会被召集的消息。她称这是举行大会的最后机会，并提及议会正在审议预算案。

该法官还表示，她于周五发布命令，要求宪法法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基和副院长巴尔托梅伊·索汉斯基立即暂停履行公务一个月。科尔温-皮奥特罗夫斯卡认为，作为任职时间最长的法官，她可以依据2016年11月30日法律第12条第4款领导法庭。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕领导层的相互矛盾声明

科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，宪法法庭多年来实际上一直没有运作，而近期，据她评估，法治国家运作的原则正受到侵犯。她将责任归咎于希文奇科夫斯基和索汉斯基，并表示法庭必须以适当的形式运作。

据Interia报道，法庭大楼内有7名法官，内部没有警察。与此同时，警方称，正在该机构总部范围内开展法律规定的行动，并已拘留3人；据警方称，这些人进入了法庭区域。

宪法法庭在社交媒体上表示，其网站被“非法接管”，并强调博格丹·希文奇科夫斯基仍是该机构院长。科尔温-皮奥特罗夫斯卡呼吁总统和政治人士不要使局势升级，并表示法庭案件将以尊重所有人世界观的方式审理。

关注我们在