В Польше судья Анна Корвин-Пётровская заявила, что созвала на 3 ноября общее собрание судей Конституционного трибунала. По её словам, заседание должно утвердить бюджет трибунала на 2027 год. Об этом сообщает Interia.

Собрание для утверждения бюджета

В эфире TVP Info Корвин-Пётровская сказала, что все судьи будут незамедлительно уведомлены о созыве собрания. Она назвала это последней возможностью провести собрание, сославшись на парламентскую работу над законом о бюджете.

Судья также заявила, что в пятницу издала распоряжение о немедленном месячном перерыве в исполнении служебных обязанностей председателем Конституционного трибунала Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Корвин-Пётровская считает, что как судья с самым длительным стажем может руководить трибуналом в соответствии со статьёй 12, частью 4 закона от 30 ноября 2016 года.

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Противоречивые заявления о руководстве

Корвин-Пётровская заявила, что Конституционный трибунал практически не работает уже много лет, а в последнее время, по её оценке, нарушаются принципы функционирования правового государства. Она возложила ответственность за это на Свенчковского и Соханьского и заявила, что трибунал должен работать в надлежащем составе.

По данным Interia, в здании трибунала находились семеро судей, а полиции внутри не было. В то же время полиция сообщала о проведении предусмотренных законом действий на территории штаб-квартиры учреждения и о задержании трёх человек, которые, по её данным, проникли на территорию трибунала.

В социальных сетях Конституционного трибунала заявили, что его сайт был «незаконно захвачен», и подчеркнули, что председателем учреждения остаётся Богдан Свенчковский. Корвин-Пётровская призвала президента и политиков не обострять ситуацию и заявила, что дела в трибунале будут рассматриваться с уважением к мировоззрению всех людей.

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