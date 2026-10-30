Федеральный верховный суд Швейцарии оставил в силе 20-летний срок лишения свободы бывшему командиру либерийских повстанцев Алиеу Козиаху, осужденному за военные преступления во время первой гражданской войны в Либерии. В то же время суд оправдал его по обвинению в преступлениях против человечности.

Как сообщает Al Jazeera, суд отклонил апелляцию Козиаха на осуждение за нарушения законов войны, совершенные в 1993–1995 годах. Назначенный срок в 20 лет является максимальным наказанием по этому делу.

Отмена части приговора

Суд объяснил оправдание по обвинению в преступлениях против человечности строгим применением принципа необратимости действия закона. Соответствующий состав преступления появился в швейцарском законодательстве лишь в 2011 году, поэтому его нельзя применять к деяниям, совершенным ранее.

В 2023 году апелляционная палата подтвердила 20-летний приговор за военные преступления и впервые в истории Швейцарии признала Козиаха виновным в преступлениях против человечности. Окончательное решение Федерального верховного суда отменило именно эту часть предыдущего приговора.

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Преступления во время войны в Либерии

В 2021 году Федеральный уголовный суд Швейцарии признал 51-летнего Козиаха виновным в многочисленных военных преступлениях, совершенных им как командиром повстанческой группировки «Объединенное освободительное движение Либерии за демократию». Суд установил, что он приказывал или участвовал в убийстве 17 мирных жителей и двух безоружных солдат, изнасиловании и вербовке ребенка-солдата.

Козиах также приказывал грабить, неоднократно отдавал приказы о жестоком и унижающем достоинство обращении с гражданскими лицами или сам прибегал к такому обращению, а также ненадлежащим образом обращался с телами погибших. Козиах поселился в Швейцарии в конце 1990-х годов, а в 2014 году был арестован.

Швейцарская организация Civitas Maxima заявила, что это решение окончательно закрепляет первый приговор за военные преступления, вынесенный гражданским судом Швейцарии, а также первый в мире приговор гражданину Либерии за военные преступления времен гражданских войн в стране.

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