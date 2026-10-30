W Polsce były prezydent Andrzej Duda ostro zareagował na sytuację przy Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w piątek wieczorem pojawiła się policja. Informuje o tym Interia.

Oświadczenie Andrzeja Dudy

We wpisie Duda oskarżył Donalda Tuska i jego ludzi o zwiększanie zadłużenia kraju oraz niekompetencję gospodarczą. Nazwał ich również bandycką hołotą i stwierdził, że rzekomo przeprowadzili brutalny atak na konstytucyjny organ państwa. Są to oceny i oskarżenia samego Dudy.

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Policja przy trybunale

Policja poinformowała, że jej obecność przy trybunale była związana z prośbą sędziego tej instytucji o ochronę. W informacji nie ma mowy o innych okolicznościach sytuacji przy Trybunale Konstytucyjnym ani o wydarzeniach, które Duda nazwał atakiem na organ konstytucyjny.

Wcześniej premier Donald Tusk, komentując tę sytuację, napisał, że nie ma innej drogi. Interia podała, że dodatkowe informacje mają pojawić się później.

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