Duda skrytykował rząd Tuska za sytuację przy Trybunale Konstytucyjnym — Interia
W Polsce były prezydent Andrzej Duda ostro zareagował na sytuację przy Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w piątek wieczorem pojawiła się policja. Informuje o tym Interia.
Oświadczenie Andrzeja Dudy
We wpisie Duda oskarżył Donalda Tuska i jego ludzi o zwiększanie zadłużenia kraju oraz niekompetencję gospodarczą. Nazwał ich również bandycką hołotą i stwierdził, że rzekomo przeprowadzili brutalny atak na konstytucyjny organ państwa. Są to oceny i oskarżenia samego Dudy.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Policja przy trybunale
Policja poinformowała, że jej obecność przy trybunale była związana z prośbą sędziego tej instytucji o ochronę. W informacji nie ma mowy o innych okolicznościach sytuacji przy Trybunale Konstytucyjnym ani o wydarzeniach, które Duda nazwał atakiem na organ konstytucyjny.
Wcześniej premier Donald Tusk, komentując tę sytuację, napisał, że nie ma innej drogi. Interia podała, że dodatkowe informacje mają pojawić się później.