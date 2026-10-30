Дуда розкритикував уряд Туска через ситуацію біля Конституційного трибуналу — Interia

У Польщі колишній президент Анджей Дуда різко відреагував на ситуацію біля Конституційного трибуналу, куди в п’ятницю ввечері прибула поліція. Про це повідомляє Interia.

Заява Анджея Дуди

У дописі Дуда звинуватив Дональда Туска та його людей у збільшенні боргу країни й економічній некомпетентності. Він також назвав їх бандитським набродом і заявив, що вони нібито здійснили жорстокий напад на конституційний орган держави. Це оцінки та звинувачення самого Дуди.

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Поліція біля трибуналу

Поліція повідомила, що її присутність біля трибуналу пов’язана з проханням судді установи про охорону. Про інші обставини ситуації біля Конституційного трибуналу або події, які Дуда назвав нападом на конституційний орган, у повідомленні не йдеться.

Раніше прем’єр-міністр Дональд Туск, коментуючи цю ситуацію, написав, що іншого шляху немає. Interia повідомила, що додаткова інформація має з’явитися згодом.

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