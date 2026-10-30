В Польше бывший президент Анджей Дуда резко отреагировал на ситуацию у Конституционного трибунала, куда в пятницу вечером прибыла полиция. Об этом сообщает Interia.

Заявление Анджея Дуды

В своей публикации Дуда обвинил Дональда Туска и его людей в увеличении долга страны и экономической некомпетентности. Он также назвал их бандитским сбродом и заявил, что они якобы совершили жестокое нападение на конституционный орган государства. Это оценки и обвинения самого Дуды.

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Полиция у трибунала

Полиция сообщила, что ее присутствие у трибунала связано с просьбой судьи этого учреждения об охране. О других обстоятельствах ситуации у Конституционного трибунала или событиях, которые Дуда назвал нападением на конституционный орган, в сообщении не говорится.

Ранее премьер-министр Дональд Туск, комментируя эту ситуацию, написал, что другого пути нет. Interia сообщила, что дополнительная информация должна появиться позднее.

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