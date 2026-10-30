Венс заявив, що Трамп не допустить нескінченної війни в Ірані — Anadolu Agency

У США віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що президент Дональд Трамп не допустить перетворення конфлікту в Ірані на нескінченну війну. Він також висловив упевненість, що Трамп досягне цілей американської адміністрації, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Венса

У коментарі Fox News Венс сказав, що США ще мають виконати значний обсяг роботи. Водночас він наголосив, що Трамп не дозволить цій війні стати затяжною.

Віцепрезидент також зазначив, що критика невдалих закордонних військових операцій відрізняється від твердження, що США ніколи не можуть застосовувати свої збройні сили. За його словами, після досягнення американських цілей адміністрація зосередиться на інших завданнях.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори та Ормузька протока

Заява пролунала на тлі напруженості між США та Іраном. За даними агентства, конфлікт розпочався 28 лютого після ударів США та Ізраїлю по Ірану, на які Тегеран відповів атаками на Ізраїль і американські позиції в арабських країнах.

У червні США та Іран підписали рамкову угоду й почали переговори. Згодом вони зірвалися через розбіжності щодо свободи та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці — важливому маршруті для перевезення енергоносіїв і товарів.

Читай нас у