W Polsce prezydent Karol Nawrocki znalazł się na czele październikowego rankingu zaufania do polityków: ufa mu 46% ankietowanych. To o 1,1 punktu procentowego mniej niż we wrześniu. Brak zaufania do głowy państwa wyraziło 44,2% respondentów, informuje Interia, powołując się na badanie IBRiS dla Onetu.

Minimalna różnica między liderami

Drugie miejsce zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 45% uczestników badania. W porównaniu z wrześniem jego wynik spadł o 1,2 punktu procentowego. Jednocześnie odsetek osób, które nie ufają Sikorskiemu, wynosi 42,5% — mniej niż w przypadku Nawrockiego.

Trzeci był minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem zaufania na poziomie 39,7%. W ciągu miesiąca stracił 3,1 punktu procentowego. Brak zaufania do niego wyraziło 44,3% ankietowanych.

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Tusk czwarty, Zandberg wszedł do pierwszej dziesiątki

Premier Donald Tusk zajął czwartą pozycję: ufa mu 38,6% respondentów, a nie ufa 53,4%. W ciągu miesiąca poziom zaufania do niego zmniejszył się o 2,1 punktu procentowego.

Do pierwszej dziesiątki rankingu wszedł lider partii Razem Adrian Zandberg. Ufa mu 25,7% uczestników badania, czyli o 5,2 punktu procentowego więcej niż we wrześniu. Jest to największy miesięczny wzrost zaufania wśród polityków ujętych w rankingu.

Badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu przeprowadzono 23–24 października 2026 roku metodą CATI. Wzięło w nim udział 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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