В Польше президент Кароль Навроцкий возглавил октябрьский рейтинг доверия к политикам: ему доверяют 46% опрошенных. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре. Недоверие к главе государства выразили 44,2% респондентов, сообщает Interia со ссылкой на исследование IBRiS для Onet.

Минимальная разница между лидерами

Второе место занял министр иностранных дел Радослав Сикорский, которому доверяют 45% участников опроса. По сравнению с сентябрём его показатель снизился на 1,2 процентного пункта. В то же время доля тех, кто не доверяет Сикорскому, составляет 42,5% — меньше, чем у Навроцкого.

Третьим стал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш с показателем доверия 39,7%. За месяц он потерял 3,1 процентного пункта. Недоверие к нему выразили 44,3% опрошенных.

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Туск — четвёртый, Зандберг вошёл в первую десятку

Премьер-министр Дональд Туск занял четвёртую позицию: ему доверяют 38,6% респондентов, а не доверяют 53,4%. За месяц уровень доверия к нему уменьшился на 2,1 процентного пункта.

В первую десятку рейтинга вошёл лидер партии Razem Адриан Зандберг. Ему доверяют 25,7% участников исследования, что на 5,2 процентного пункта больше, чем в сентябре. Это самый большой месячный рост доверия среди политиков в рейтинге.

Опрос Института рыночных и социальных исследований IBRiS для Onet провели 23–24 октября 2026 года методом CATI. В нём приняли участие 1,1 тыс. взрослых поляков.

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