В США Американская федерация учителей (AFT) 30 октября подала иск против администрации президента Дональда Трампа, обвинив чиновников в незаконном блокировании списания студенческих займов для десятков тысяч заемщиков. Как сообщает CNBC, профсоюз оспаривает действия Министерства образования США в отношении программы Public Service Loan Forgiveness.

Претензии истцов

Иск Weingarten v. McMahon был подан в Окружной суд США по округу Колумбия. Истцы утверждают, что министр образования Линда Макмэн ненадлежащим образом администрировала программу: неверно подсчитывала сроки платежей заемщиков и не засчитывала им периоды работы, которые должны были быть учтены.

Программа Public Service Loan Forgiveness, подписанная президентом Джорджем Бушем-младшим в 2007 году, предусматривает аннулирование федеральных студенческих займов для отдельных работников некоммерческих организаций и государственного сектора после 120 платежей, что обычно соответствует десяти годам. При администрации Джо Байдена правила программы изменили, чтобы облегчить получение права на списание долга. По данным CNBC, это уже позволило списать займы более чем миллиону заемщиков.

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Задержки с рассмотрением заявлений

В иске также говорится о программе PSLF Buyback. Она позволяет заемщикам, имеющим 120 месяцев соответствующей занятости, направить в Министерство образования запрос на ретроактивную оплату месяцев, пропущенных из-за отсрочки или приостановки выплат.

Согласно судебному документу, по состоянию на весну решения по процедуре Buyback ожидали 88 тысяч заемщиков. Истцы также заявили, что ранее в этом году министерство без объяснений уменьшило количество засчитанных им квалификационных платежей, отложив списание долгов.

Представитель Министерства образования в комментарии CNBC заявил, что ведомство исправляет ошибки в программном коде, допущенные при администрации Байдена. По его словам, эти ошибки привели к неточному подсчету платежей для части заемщиков.

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