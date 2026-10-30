10月30日，美国教师联合会（AFT）对总统唐纳德·特朗普政府提起诉讼，指控官员非法阻碍数万名借款人的学生贷款减免。正如CNBC报道，该工会正在挑战美国教育部就公共服务贷款减免计划采取的行动。

原告的主张

Weingarten v. McMahon案被提交至美国哥伦比亚特区联邦地区法院。原告称，教育部长琳达·麦克马洪对该计划管理不当：错误计算借款人的还款期限，并且未将本应计入的工作期间计入其中。

公共服务贷款减免计划由乔治·W·布什总统于2007年签署，该计划规定，某些非营利组织和公共部门工作人员在完成120笔还款后可免除联邦学生贷款，这通常相当于十年。在乔·拜登政府时期，该计划的规则被修改，以便更容易获得债务减免资格。据CNBC报道，这已使超过100万名借款人的贷款得到减免。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

申请审查延误

该诉讼还涉及PSLF Buyback计划。该计划允许拥有120个月符合条件就业经历的借款人，向教育部提交申请，为因延期或暂停还款而错过的月份进行追溯付款。

根据法庭文件，截至春季，8.8万名借款人正等待Buyback程序的决定。原告还称，今年早些时候，教育部在未作解释的情况下减少了计入他们的合格还款次数，推迟了债务减免。

教育部一名代表在接受CNBC评论时表示，该部门正在修复拜登政府时期出现的程序代码错误。他表示，这些错误导致部分借款人的还款次数计算不准确。

关注我们在