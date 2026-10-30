在波兰，总统卡罗尔·纳夫罗茨基位居10月政治人物信任度排行榜首位：46%的受访者信任他。该比例比9月低1.1个百分点。44.2%的受访者表示不信任国家元首，Interia报道，援引IBRiS为Onet进行的调查。

领先者之间差距极小

外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基位居第二，45%的调查参与者信任他。与9月相比，他的结果下降了1.2个百分点。同时，不信任西科尔斯基的受访者占42.5%，低于纳夫罗茨基。

国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什以39.7%的信任度位居第三。一个月内，他下降了3.1个百分点。44.3%的受访者表示不信任他。

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图斯克位居第四，赞德贝格进入前十

总理唐纳德·图斯克位居第四：38.6%的受访者信任他，53.4%的受访者不信任他。一个月内，他的信任度下降了2.1个百分点。

Razem党领导人阿德里安·赞德贝格进入该排行榜前十。25.7%的调查参与者信任他，比9月高5.2个百分点。这是排行榜中政治人物信任度最大的月度增长。

市场与社会研究机构IBRiS为Onet开展的调查于2026年10月23日至24日通过CATI方法进行。共有1100名成年波兰人参与。

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