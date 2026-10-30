据国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克称，波兰法律与公正党议会党团主席马柳什·布瓦什恰克于10月30日以证人和举报人身份接受询问，相关核查涉及众议院议长弗沃济米日·恰扎斯特在马切伊·别雷克宣誓期间的行为。RMF24报道了此事。

诺瓦克表示，该案目前处于核查阶段，即可能启动调查之前。法律与公正党议会党团提交了举报，称有合理理由怀疑恰扎斯特和别雷克实施了犯罪。布瓦什恰克此前曾表示，众议院举行的仪式期间据称发生了犯罪行为。

在众议院宣誓

9月4日，众议院选举马切伊·别雷克为宪法法庭法官。10月14日，他参加了众议院的仪式并宣誓，称自己是在总统面前这样做的。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基没有出席仪式。

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仪式结束后，别雷克将文件提交给总统府，随后前往宪法法庭。法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基表示，在收到总统对于是否承认该宣誓是在其面前作出的答复之前，他不会允许别雷克参与案件审理。

总统府的立场

本周初，宪法法庭收到了一封来自总统府、阐述卡罗尔·纳夫罗茨基立场的信函。信中指出，在众议院大楼内、在众议院议长和参议院议长在场但总统不在场的情况下作出的宣誓，不能被视为等同于在国家元首面前作出的宣誓。

宪法法庭发言人维罗妮卡·希博尔表示，根据总统府的信函，别雷克并未在现任总统面前宣誓，因此没有获得法庭法官的职务身份。别雷克本人此前表示，他以法律允许且事实上可行的形式作出了宣誓。

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