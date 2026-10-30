В Польше главу парламентского клуба «Право и справедливость» Мариуша Блащака 30 октября допросили в качестве свидетеля и заявителя в рамках проверки действий маршала Сейма Влодзимежа Чажастого во время принесения присяги Мацеем Береком. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на представителя Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака.

По словам Новака, дело находится на этапе проверочных действий, то есть до возможного открытия расследования. Парламентский клуб PiS подал заявление об обоснованном подозрении в совершении преступления Чажастым и Береком. Блащак ранее заявлял, что во время церемонии в Сейме якобы было совершено преступление.

Присяга в Сейме

4 сентября Сейм избрал Мацея Берека судьей Конституционного трибунала. 14 октября он принял участие в церемонии в Сейме и принес присягу, указав, что делает это перед президентом. Президента Польши Кароля Навроцкого на церемонии не было.

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После церемонии Берек передал документы в канцелярию президента, а затем прибыл в Конституционный трибунал. Глава трибунала Богдан Свенчковский сообщил, что не допустит Берека к рассмотрению дел, пока не получит от президента ответ, признает ли тот присягу принесенной в его присутствии.

Позиция канцелярии президента

В начале недели в Конституционный трибунал поступило письмо из канцелярии президента с позицией Кароля Навроцкого. В нем указали, что присяга, принесенная в здании Сейма в присутствии маршала Сейма и маршалка Сената, но без президента, не может считаться равнозначной присяге перед главой государства.

Представительница Конституционного трибунала Вероника Сцибор сообщила, что, согласно письму канцелярии президента, Берек не принес присягу перед действующим президентом и поэтому не приобрел служебный статус судьи трибунала. Сам Берек ранее заявлял, что принес присягу в юридически допустимой форме, которая была фактически возможной.

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