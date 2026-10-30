В Испании взорвался завод по производству боеприпасов, поставляемых в Украину

30 октября на заводе по производству боеприпасов El Fargue в испанской Гранаде произошел взрыв. По меньшей мере трое работников получили легкие травмы, в том числе повреждения слуха. Предприятие, производящее артиллерийские боеприпасы и компоненты для ракет, в том числе для поставок в Украину, после инцидента временно приостановило работу.

Взрыв на заводе El Fargue произошел утром 30 октября. Около 09:00 по местному времени жители Гранады начали сообщать о громких звуках. После этого на место выехали спасательные службы. Полиция города подтвердила, что инцидент произошел на территории предприятия, в специально огражденной зоне. По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Они получили легкие травмы, в частности повреждение слуха из-за сильного звука взрыва. Данных о погибших в сообщении испанского издания ABC нет.

Источники в профсоюзе предприятия рассказали журналистам, что взрыв мог произойти из-за сбоя во время испытаний. Такие проверки являются обычной практикой на заводе. По их словам, участок, где проводились испытания, был огражден, а людей поблизости не было. На данный момент официальные причины взрыва ещё предстоит установить. После инцидента руководство решило закрыть завод до конца дня. Это означает, что работу предприятия временно приостановили, пока соответствующие службы выясняют обстоятельства происшествия и проверяют территорию.

Что известно о заводе El Fargue

Предприятие El Fargue расположено недалеко от испанского города Гранада. Оно специализируется на производстве боеприпасов и военных компонентов. В частности, завод производит артиллерийские снаряды различных калибров, пороховые заряды и другую продукцию для оборонной промышленности. Завод принадлежит группе MSM, входящей в состав чешской оборонной компании Czechoslovak Group. Эта группа работает в сфере производства военной техники, боеприпасов и оборонных технологий.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие стало одним из производителей продукции, используемой для поддержки украинской обороны. По данным ABC, El Fargue производит боеприпасы различных размеров, а также компоненты ракет, которые поставляются в Украину. О важности завода для оказания военной помощи Украине ранее говорили и испанские политики. В мае 2024 года депутат парламента от Гранады и спикер Комитета по вопросам обороны Хосе Антонио Родригес Салас заявил, что предприятие поставляет Украине «значительное» количество вооружения. Тогда же он сообщил о планах модернизации производственных мощностей завода и инвестициях в его развитие.

Это уже второй инцидент за октябрь

Взрыв 30 октября стал не первым чрезвычайным происшествием, связанным с заводом El Fargue в этом месяце. 13 октября грузовик, перевозивший минометные снаряды предприятия, перевернулся на дороге в районе Эль-Фарге. Таким образом, в течение октября вокруг предприятия произошло два инцидента, связанных с его работой и перевозкой военной продукции. В то же время пока нет информации, указывающей на связь между этими событиями.

Обстоятельства взрыва на заводе еще выясняются. В частности, предстоит установить, что именно вызвало сбой во время испытаний и повлияет ли инцидент на дальнейшую работу предприятия и производство боеприпасов. Об этом пишет испанская газета ABC.

Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, хотя срок эксплуатации части этих боеприпасов подходит к концу. В частности, Украина просила Афины передать около 200 ракет PAC-2, но греческая сторона не согласилась.

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