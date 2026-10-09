Іспанія та Греція відмовилися передавати Україні ракети Patriot

Іспанія та Греція відмовилися передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, хоча термін експлуатації частини цих боєприпасів наближається до завершення. Зокрема, Україна просила Афіни передати близько 200 ракет PAC-2, але грецька сторона не погодилася.

Іспанія та Греція не передаватимуть Україні ракети для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. За даними The Telegraph, обидві країни відмовилися передати боєприпаси, частина яких уже наближається до граничного терміну експлуатації. Україна зверталася до Греції з проханням надати близько 200 ракет PAC-2. Ці боєприпаси використовують комплекси Patriot для перехоплення повітряних цілей, зокрема ракет і літаків.

Однак Афіни не погодилися передати свої запаси. За інформацією грецького видання Kathimerini, частина цих ракет перебуває на озброєнні грецьких військово-повітряних сил уже близько 23 років. Через це термін їхньої експлуатації може незабаром завершитися. Попри вік боєприпасів, Греція вирішила залишити їх у себе. Іспанія також відмовилася передавати Україні ракети для Patriot.

Чому Україні потрібні ракети Patriot

Patriot — це американська система протиповітряної оборони, яка допомагає захищати міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру від повітряних атак. Вона здатна перехоплювати різні типи повітряних цілей, зокрема балістичні ракети за відповідних умов. Для роботи комплексу потрібні спеціальні ракети-перехоплювачі. Тому наявність самих установок без достатньої кількості боєприпасів обмежує можливості протиповітряної оборони.

PAC-2 — один із типів ракет, які використовують у системах Patriot. Україна потребує таких боєприпасів для відбиття російських атак. Водночас перед передачею старих ракет важливо оцінити їхній технічний стан, придатність до використання та залишковий ресурс. У випадку Греції йдеться про запаси, частина яких служить уже понад два десятиліття. Однак у повідомленні The Telegraph не уточнюється, чи були ці ракети визнані непридатними до застосування, а також чи обговорювали сторони можливість передати їх після додаткової перевірки.

Отже, наразі ні Греція, ні Іспанія не погодилися передати Україні ракети для Patriot. Це означає, що Київ не отримає ці боєприпаси від двох країн у межах відповідних запитів. Про це повідомляє The Telegraph.

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