Hiszpania i Grecja odmówiły przekazania Ukrainie rakiet Patriot
Hiszpania oraz Grecja odmówiły przekazania Ukrainie rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, mimo że okres eksploatacji części tej amunicji zbliża się do końca.
Według doniesień The Telegraph, oba kraje odmówiły przekazania pocisków przechwytujących, z których część zbliża się do granicznego terminu przydatności.
Ateny nie zgodziły się jednak na uszczuplenie swoich zasobów. Według informacji greckiego dziennika Kathimerini, część z tych rakiet znajduje się na uzbrojeniu greckich sił powietrznych od około 23 lat, przez co ich okres eksploatacji może wkrótce dobiec końca. Mimo wieku amunicji, Grecja zdecydowała się zatrzymać ją dla siebie. Hiszpania również odmówiła przekazania Ukrainie rakiet do zestawów Patriot.
Dlaczego Ukraina potrzebuje rakiet Patriot
Patriot to amerykański system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który pomaga chronić miasta, obiekty wojskowe oraz infrastrukturę krytyczną przed atakami z powietrza.
PAC-2 to jeden z typów rakiet wykorzystywanych w systemach Patriot.
Obecnie ani Grecja, ani Hiszpania nie zgodziły się na przekazanie Ukrainie rakiet do Patriotów, co oznacza, że Kijów nie otrzyma tych pocisków od wspomnianych państw w ramach złożonych wniosków.