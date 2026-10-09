Hiszpania i Grecja odmówiły przekazania Ukrainie rakiet Patriot

Hiszpania oraz Grecja odmówiły przekazania Ukrainie rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, mimo że okres eksploatacji części tej amunicji zbliża się do końca. W szczególności Ukraina prosiła Ateny o przekazanie około 200 rakiet PAC-2, jednak strona grecka nie wyraziła na to zgody.

Według doniesień The Telegraph, oba kraje odmówiły przekazania pocisków przechwytujących, z których część zbliża się do granicznego terminu przydatności. Ukraina zwróciła się do Grecji z wnioskiem o udostępnienie około 200 rakiet PAC-2, stosowanych przez kompleksy Patriot do zwalczania celów powietrznych, w tym rakiet i samolotów.

Ateny nie zgodziły się jednak na uszczuplenie swoich zasobów. Według informacji greckiego dziennika Kathimerini, część z tych rakiet znajduje się na uzbrojeniu greckich sił powietrznych od około 23 lat, przez co ich okres eksploatacji może wkrótce dobiec końca. Mimo wieku amunicji, Grecja zdecydowała się zatrzymać ją dla siebie. Hiszpania również odmówiła przekazania Ukrainie rakiet do zestawów Patriot.

Dlaczego Ukraina potrzebuje rakiet Patriot

Patriot to amerykański system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który pomaga chronić miasta, obiekty wojskowe oraz infrastrukturę krytyczną przed atakami z powietrza. Jest w stanie przechwytywać różne typy celów, w tym pociski balistyczne. Do funkcjonowania systemu niezbędne są jednak specjalistyczne rakiety przechwytujące — obecność samych wyrzutni bez wystarczającej ilości amunicji znacznie ogranicza możliwości obronne.

PAC-2 to jeden z typów rakiet wykorzystywanych w systemach Patriot. Ukraina pilnie potrzebuje takich pocisków do odpierania rosyjskich ataków. Jednocześnie przed ewentualną przekazaniem starszych rakiet kluczowa jest ocena ich stanu technicznego, przydatności do użycia oraz zasobu resztkowego. W przypadku Grecji mowa o zapasach, z których część służy już ponad dwie dekady. W materiale The Telegraph nie doprecyzowano jednak, czy rakiety te zostały uznane za całkowicie zdatne do użycia, ani czy strony omawiały możliwość ich przekazania po dodatkowej weryfikacji technicznej.

Obecnie ani Grecja, ani Hiszpania nie zgodziły się na przekazanie Ukrainie rakiet do Patriotów, co oznacza, że Kijów nie otrzyma tych pocisków od wspomnianych państw w ramach złożonych wniosków. Informacje te podaje The Telegraph.

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