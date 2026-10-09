Испания и Греция отказались поставлять Украине ракеты Patriot

Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, хотя срок эксплуатации части этих боеприпасов подходит к концу. В частности, Украина просила Афины передать около 200 ракет PAC-2, но греческая сторона не согласилась.

Испания и Греция не будут передавать Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным The Telegraph, обе страны отказались передать боеприпасы, срок эксплуатации части которых уже подходит к концу. Украина обращалась к Греции с просьбой предоставить около 200 ракет PAC-2. Эти боеприпасы используются комплексами Patriot для перехвата воздушных целей, в частности ракет и самолетов.

Однако Афины не согласились передать свои запасы. По информации греческого издания Kathimerini, часть этих ракет находится на вооружении греческих военно-воздушных сил уже около 23 лет. Из-за этого срок их эксплуатации может вскоре истечь. Несмотря на возраст боеприпасов, Греция решила оставить их у себя. Испания также отказалась передавать Украине ракеты для Patriot.

Почему Украине нужны ракеты Patriot

Patriot — это американская система противовоздушной обороны, которая помогает защищать города, военные объекты и критическую инфраструктуру от воздушных атак. Она способна перехватывать различные типы воздушных целей, в том числе баллистические ракеты при соответствующих условиях. Для работы комплекса требуются специальные ракеты-перехватчики. Поэтому наличие самих установок без достаточного количества боеприпасов ограничивает возможности противовоздушной обороны.

PAC-2 — один из типов ракет, используемых в системах Patriot. Украине нужны такие боеприпасы для отражения российских атак. В то же время перед передачей старых ракет важно оценить их техническое состояние, пригодность к использованию и остаточный ресурс. В случае с Грецией речь идет о запасах, часть которых находится в эксплуатации уже более двух десятилетий. Однако в сообщении The Telegraph не уточняется, были ли эти ракеты признаны непригодными к применению, а также обсуждали ли стороны возможность передачи их после дополнительной проверки.

Таким образом, на данный момент ни Греция, ни Испания не согласились передать Украине ракеты для Patriot. Это означает, что Киев не получит эти боеприпасы от двух стран в рамках соответствующих запросов. Об этом сообщает The Telegraph.

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