W Polsce ruszyła policyjna operacja Znicz 2026 — RMF24

W Polsce 30 października rozpoczęła się ogólnokrajowa policyjna operacja „Znicz 2026”, która potrwa do 2 listopada. W tym okresie funkcjonariusze zwiększą patrole w pobliżu cmentarzy, na głównych drogach, przy wjazdach do miast i w miejscach, gdzie mogą tworzyć się korki. Informuje o tym RMF24.

Policja będzie kontrolować prędkość, trzeźwość i ogólny stan kierowców, posiadanie przez nich prawa jazdy oraz przestrzeganie zakazów prowadzenia pojazdów. Sprawdzane będą także korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików dziecięcych, liczba pasażerów oraz stan techniczny samochodów.

Wzmożona kontrola na drogach

Szczególna uwaga będzie poświęcona przekraczaniu prędkości oraz niedostosowaniu jej do sytuacji na drodze. Funkcjonariusze będą również pilnować przestrzegania innych zasad: wyprzedzania, ustępowania pierwszeństwa, używania świateł oraz nieutrudniania ruchu pojazdów.

Według informacji portalu, w razie potrzeby policjanci będą ręcznie kierować ruchem. Ich polecenia mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi.

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Uwaga na pieszych przy cmentarzach

Pod wzmożonym nadzorem znajdą się przejścia dla pieszych, skrzyżowania i parkingi w pobliżu cmentarzy. Policja spodziewa się znacznego wzrostu liczby pieszych, w tym osób starszych i dzieci, a także nietypowych manewrów samochodów w korkach.

Podczas ubiegłorocznej operacji „Znicz” w Polsce doszło do 182 wypadków drogowych, w których zginęło dziewięć osób, w tym czworo pieszych. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas także 845 nietrzeźwych kierowców.

W wielu polskich miastach na okres Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu: niektóre ulice mogą zostać zamknięte, może zostać wprowadzony ruch jednokierunkowy lub zakaz zatrzymywania się. Część parkingów może być dostępna tylko z wyznaczonej strony.

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