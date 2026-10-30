W USA przeszukano mieszkanie kongresmenki Omar — Der Spiegel

W USA agenci o świcie przeprowadzili przeszukanie w mieszkaniu demokratycznej kongresmenki Ilhan Omar. Der Spiegel poinformował o tym 30 października. Publikacja nazwała przeszukanie eskalacją ataków na polityczkę.

Przeszukanie mieszkania Omar

W materiale Omar została nazwana somalijską imigrantką. Według sformułowania Der Spiegel działania agentów stały się częścią kampanii przeciwko przedstawicielce Partii Demokratycznej.

Materiał przygotował korespondent Marc Pitzke, który relacjonuje z Nowego Jorku. Publikację przypisano do tematu wyborów połówkowych w USA w 2026 roku.

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Oświadczenie w sprawie deportacji

Der Spiegel pisze również, że Donald Trump chce deportować Omar. Publikacja uważa przeszukanie za możliwą zapowiedź tego, co może grozić innym krytykom Trumpa. Jest to ocena Der Spiegel, a nie ustalony skutek przeszukania.

W podpisie pod zdjęciem Omar przytoczono jej cytat: «Gott gibt einem nicht mehr, als man bewältigen kann».

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