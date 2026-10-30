В США обыскали жилье конгрессвумен Омар — Der Spiegel

В США агенты на рассвете провели обыск в жилье конгрессвумен-демократки Ильхан Омар. Об этом 30 октября сообщил Der Spiegel. Издание назвало обыск эскалацией атак на политикессу.

Обыск в жилье Омар

В материале Омар названа сомалийской иммигранткой. Согласно формулировке Der Spiegel, действия агентов стали частью кампании против представительницы Демократической партии.

Материал подготовил корреспондент Марк Питцке, который сообщает из Нью-Йорка. Публикация отнесена к теме промежуточных выборов в США 2026 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление о депортации

Der Spiegel также пишет, что Дональд Трамп хочет депортировать Омар. Издание считает обыск возможным предвестником того, что может угрожать другим критикам Трампа. Это оценка Der Spiegel, а не установленное последствие обыска.

В подписи к фотографии Омар приведена ее цитата: «Gott gibt einem nicht mehr, als man bewältigen kann».

Читай нас в