波兰启动“Znicz 2026”警察行动——RMF24

波兰于10月30日启动全国性警察行动“Znicz 2026”，该行动将持续至11月2日。在此期间，执法人员将加强在墓地附近、主要道路、城市入口以及可能出现交通拥堵地点的巡逻。RMF24对此进行了报道。

警方将检查行驶速度、驾驶员的清醒状态和总体状况、是否持有驾驶执照，以及是否遵守驾驶禁令。警方还将检查安全带和儿童安全座椅的使用情况、乘客人数以及车辆技术状况。

加强道路管控

警方将特别关注超速以及车速与道路状况不符的情况。执法人员还将监督其他规则的遵守情况：超车、让行、使用车灯以及避免妨碍车辆通行。

据该媒体报道，如有需要，警察将手动指挥交通。他们的指示优先于交通信号灯和道路标志。

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关注墓地附近的行人

墓地附近的人行横道、交叉路口和停车场将受到加强监管。警方预计行人数量将大幅增加，其中包括老年人和儿童，同时还将出现车辆在拥堵中进行非典型驾驶操作的情况。

在去年的“Znicz”行动期间，波兰发生了182起道路交通事故，造成9人死亡，其中包括4名行人。当时，执法人员还拘留了845名醉酒驾驶员。

波兰许多城市将在诸圣日期间调整交通组织：部分街道可能封闭，实施单行交通或禁止停车。部分停车场可能仅允许从指定一侧进入。

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