Суд в Норвегии временно запретил компании Meta вводить новые условия использования бизнес-аккаунтов в Facebook и Instagram. Ограничение будет действовать до окончательного решения вопроса о законности предложенных изменений, сообщает RMF24.

Иск норвежских издателей

Против американской компании совместно выступили общественный вещатель NRK, телеканал TV 2, агентство NTB, а также крупные издательские группы Schibsted, Amedia и Polaris. О решении суда сообщила норвежская газета VG.

Спор касается новых правил, которые Meta планировала ввести 20 ноября. По мнению издателей, эти условия позволили бы корпорации автоматически получать статьи, фотографии и видеозаписи с их веб-сайтов. Правила также должны были распространяться на материалы, доступные только подписчикам.

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Риск утраты контроля над контентом

Медиакомпании заявляли, что не смогли бы отказаться от новых условий без удаления аккаунтов с платформ и потери связи со своей аудиторией. Они также опасались, что Meta использует их материалы для развития инструментов искусственного интеллекта, которые впоследствии будут конкурировать с сервисами издателей.

Суд пришел к выводу, что одностороннее введение таких условий ставит редакции в вынужденное положение и может привести к утрате ими контроля над собственным контентом. Meta также должна оплатить 1,2 млн норвежских крон судебных издержек.

Директор NRK Олав А. Нюхус назвал решение сигналом для технологических компаний, которые не должны использовать рыночную силу для присвоения чужого контента через одностороннее изменение правил платформ. Представители Meta сообщили NRK, что компания не планирует вносить изменения без широких консультаций с отраслью. Решение суда носит временный характер: в случае обжалования дело будет рассматриваться в гражданском процессе.

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