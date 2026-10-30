Sąd w Norwegii tymczasowo zakazał firmie Meta wprowadzania nowych warunków korzystania z kont biznesowych na Facebooku i Instagramie. Ograniczenie będzie obowiązywać do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii legalności proponowanych zmian, informuje RMF24.

Pozew norweskich wydawców

Przeciwko amerykańskiej firmie wspólnie wystąpili publiczny nadawca NRK, stacja telewizyjna TV 2, agencja NTB oraz duże grupy wydawnicze Schibsted, Amedia i Polaris. O decyzji sądu poinformowała norweska gazeta VG.

Spór dotyczy nowych zasad, które Meta planowała wprowadzić 20 listopada. Zdaniem wydawców warunki te umożliwiłyby korporacji automatyczne pozyskiwanie artykułów, fotografii i nagrań wideo z ich stron internetowych. Zasady miały obejmować także materiały dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

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Ryzyko utraty kontroli nad treścią

Firmy medialne twierdziły, że nie mogłyby odrzucić nowych warunków bez usunięcia kont z platform i utraty kontaktu ze swoją publicznością. Obawiały się również, że Meta wykorzysta ich materiały do rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, które później będą konkurować z usługami wydawców.

Sąd uznał, że jednostronne wprowadzenie takich warunków stawia redakcje w przymusowej sytuacji i może doprowadzić do utraty przez nie kontroli nad własnymi treściami. Meta ma również zapłacić 1,2 mln koron norweskich kosztów sądowych.

Dyrektor NRK Olav A. Nyhus nazwał orzeczenie sygnałem dla firm technologicznych, które nie powinny wykorzystywać siły rynkowej do przywłaszczania cudzych treści poprzez jednostronną zmianę zasad platform. Przedstawiciele Meta poinformowali NRK, że firma nie planuje wprowadzać zmian bez szerokich konsultacji z branżą. Decyzja sądu ma charakter tymczasowy: w przypadku odwołania sprawa będzie rozpatrywana w postępowaniu cywilnym.

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