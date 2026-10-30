挪威一家法院暂时禁止Meta为Facebook和Instagram的企业账户实施新的使用条款。在就拟议变更的合法性作出最终裁决前，该限制将一直有效，RMF24报道。

挪威出版商提起诉讼

挪威公共广播公司NRK、电视台TV 2、NTB通讯社以及大型出版集团Schibsted、Amedia和Polaris共同起诉这家美国公司。挪威报纸VG报道了法院的裁决。

争议涉及Meta计划于11月20日实施的新规则。出版商认为，这些条款将使该公司能够自动获取其网站上的文章、照片和视频记录。这些规则还将适用于仅向订阅者开放的内容。

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失去内容控制权的风险

媒体公司表示，若不删除平台账户并失去与受众的联系，它们将无法拒绝这些新条款。它们还担心，Meta会利用其材料开发人工智能工具，而这些工具日后将与出版商的服务竞争。

法院认定，单方面实施此类条款会使编辑部处于被迫接受的境地，并可能导致其失去对自身内容的控制权。Meta还必须支付120万挪威克朗的诉讼费用。

NRK董事奥拉夫·A·纽胡斯称，这一裁决向科技公司发出了信号：它们不应通过单方面修改平台规则，利用市场力量侵占他人的内容。Meta代表向NRK表示，公司不计划在未与行业进行广泛协商的情况下作出变更。法院的裁决具有临时性质：若提出上诉，该案将通过民事程序审理。

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