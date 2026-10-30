Министерство юстиции США усилило давление на управляемую демократами Калифорнию в преддверии промежуточных выборов, направив местным избирательным чиновникам повестки в большое жюри. Как сообщает Der Spiegel, документы были направлены на прошлой неделе в рамках попыток федерального правительства подтвердить утверждения о якобы регистрации в штате тысяч лиц, не являющихся гражданами США, в качестве избирателей.

Повестки для чиновников округа Лос-Анджелес

По данным The New York Times, повестки получили двое чиновников округа Лос-Анджелес. Процедура, в рамках которой их вызвали, назначена на 4 ноября — утро после промежуточных выборов.

Президент США Дональд Трамп давно заявляет о масштабном участии в выборах людей без американского гражданства и ставит под сомнение законность избирательного процесса. В то же время до сих пор нет доказательств того, что голоса лиц, не имеющих права голоса, являются значительной проблемой, способной повлиять на результаты выборов в США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Суд отклонил требование федерального правительства

Ранее Министерство юстиции США заявило, что Калифорния якобы допускает к парламентским выборам около 20 тысяч человек, не являющихся гражданами страны. Федеральное правительство добивалось, чтобы бюллетени для голосования по почте таких лиц не учитывались при подсчёте голосов, пока не будет установлена их личность.

Судья отклонил ходатайство правительства о временном судебном запрете, указав, что такая мера будет иметь разрушительные последствия для целостности выборов. Трамп после этого заявил о намерении обжаловать решение.

Согласно судебным документам, Министерство внутренней безопасности США ещё в июле предупредило чиновников Калифорнии, что более 190 тысяч неграждан якобы зарегистрированы в качестве избирателей. Власти штата попросили предоставить основания для такого утверждения, поскольку не передавали министерству списки избирателей, однако ответа на этот запрос не получили.

Читай нас в