Мінюст США надіслав повістки виборчим посадовцям Каліфорнії — Der Spiegel

Міністерство юстиції США посилило тиск на демократично керовану Каліфорнію напередодні проміжних виборів, надіславши місцевим виборчим посадовцям повістки до великого журі. Як повідомляє Der Spiegel, документи надіслали минулого тижня в межах спроб федерального уряду підтвердити твердження про нібито реєстрацію в штаті тисяч негромадян США як виборців.

Повістки для посадовців округу Лос-Анджелес

За даними The New York Times, повістки отримали двоє посадовців округу Лос-Анджелес. Процедуру, у межах якої їх викликали, призначено на 4 листопада — ранок після проміжних виборів.

Президент США Дональд Трамп давно заявляє про масштабну участь у виборах людей без американського громадянства та ставить під сумнів законність виборчого процесу. Водночас доказів того, що голоси осіб без права голосу є значною проблемою, здатною вплинути на результати виборів у США, досі немає.

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Суд відхилив вимогу федерального уряду

Раніше Міністерство юстиції США заявило, що Каліфорнія нібито допускає до парламентських виборів близько 20 тисяч людей, які не є громадянами країни. Федеральний уряд домагався, щоб бюлетені для голосування поштою таких осіб не враховували під час підрахунку голосів, доки не буде з’ясовано їхню особу.

Суддя відхилив клопотання уряду про тимчасову судову заборону, вказавши, що такий захід матиме руйнівні наслідки для цілісності виборів. Трамп після цього заявив про намір оскаржити рішення.

Згідно із судовими документами, Міністерство внутрішньої безпеки США ще в липні попередило посадовців Каліфорнії, що понад 190 тисяч негромадян нібито зареєстровані як виборці. Влада штату попросила надати підстави для такого твердження, оскільки не передавала міністерству списки виборців, однак відповіді на цей запит не отримала.

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