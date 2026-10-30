Комитет Senate Majority PAC, главный политический комитет демократов на промежуточных выборах в Сенат США, впервые покупает цифровую рекламу в Южной Каролине. На кампанию в сенатской гонке между сенатором-республиканкой Дарлин Грэм и кандидатом от Демократической партии Энни Эндрюс планируют потратить 750 тысяч долларов, сообщает The Hill.

Ставка на конкурентную гонку

Представительница Senate Majority PAC Лорен Френч заявила, что рекламная кампания должна подчеркнуть различия между Эндрюс и Грэм и сосредоточится на утверждении о том, что Грэм повысила стоимость медицинского обслуживания и рецептурных лекарств.

Опросы свидетельствуют о близкой борьбе. Согласно исследованию The New York Times и Siena University, обе кандидатки имеют по 48% поддержки среди вероятных избирателей. Южная Каролина не избирала демократа в Сенат с 1998 года.

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Финансирование и поддержка республиканцев

Республиканцы уже увеличили расходы на поддержку Грэм — общая сумма их расходов в штате превысила 20 миллионов долларов. В то же время, согласно отчетности Федеральной избирательной комиссии США, Эндрюс самостоятельно привлекла более 20 миллионов долларов, тогда как Грэм — 1,2 миллиона долларов.

Одной из проблем Грэм издание называет трудности с консолидацией республиканцев. Ее соперник на праймериз, конгрессмен Ральф Норман, заявил, что проголосует за нее, однако отказался вести совместную предвыборную кампанию. Президент Дональд Трамп несколько раз посещал штат в поддержку Грэм, которую губернатор Генри Макмастер назначил после смерти ее брата, сенатора Линдси Грэма. Прогнозист Decision Desk HQ оценивает шансы Грэм на победу на полный сенатский срок в 65%.

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