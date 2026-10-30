Komitet Senate Majority PAC, główny komitet polityczny Demokratów w wyborach uzupełniających do Senatu USA, po raz pierwszy kupuje reklamy cyfrowe w Karolinie Południowej. Na kampanię w wyścigu do Senatu między republikańską senator Darlene Graham a kandydatką Partii Demokratycznej Annie Andrews planuje wydać 750 tys. dolarów, informuje The Hill.

Stawka na konkurencyjny wyścig

Rzeczniczka Senate Majority PAC Lauren French oświadczyła, że kampania reklamowa ma podkreślić różnice między Andrews a Graham i skoncentruje się na twierdzeniu, że Graham podniosła koszty opieki zdrowotnej i leków na receptę.

Sondaże wskazują na wyrównaną walkę. Według badania The New York Times i Siena University obie kandydatki mają po 48% poparcia wśród prawdopodobnych wyborców. Karolina Południowa nie wybrała Demokraty do Senatu od 1998 roku.

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Finansowanie i wsparcie Republikanów

Republikanie już zwiększyli wydatki na wsparcie Graham — ich łączne wydatki w stanie przekroczyły 20 mln dolarów. Jednocześnie, według sprawozdań amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej, Andrews samodzielnie zebrała ponad 20 mln dolarów, podczas gdy Graham — 1,2 mln dolarów.

Jednym z problemów Graham, według publikacji, są trudności z konsolidacją Republikanów. Jej rywal w prawyborach, kongresmen Ralph Norman, oświadczył, że zagłosuje na nią, ale odmówił prowadzenia wspólnej kampanii wyborczej. Prezydent Donald Trump kilkakrotnie odwiedzał stan, wspierając Graham, którą gubernator Henry McMaster mianował po śmierci jej brata, senatora Lindseya Grahama. Prognosta Decision Desk HQ ocenia szanse Graham na wygraną w pełnej kadencji senatorskiej na 65%.

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