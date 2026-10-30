民主党在美国参议院中期选举中的主要政治委员会 Senate Majority PAC，首次在南卡罗来纳州购买数字广告。据The Hill报道，该委员会计划为共和党参议员达琳·格雷厄姆与民主党候选人安妮·安德鲁斯之间的参议院竞选投入75万美元。

押注竞争激烈的选举

Senate Majority PAC发言人劳伦·弗伦奇表示，这场广告活动旨在突出安德鲁斯与格雷厄姆之间的差异，并将聚焦于格雷厄姆提高医疗保健和处方药费用的说法。

民调显示竞争胶着。根据《纽约时报》和锡耶纳大学的一项调查，两名候选人在可能投票的选民中均获得48%的支持率。南卡罗来纳州自1998年以来未曾选出民主党参议员。

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资金与共和党支持

共和党人已经增加了对格雷厄姆的支持支出——他们在该州的总支出超过2000万美元。与此同时，根据美国联邦选举委员会的申报文件，安德鲁斯独自筹集了超过2000万美元，而格雷厄姆筹集了120万美元。

该媒体称，格雷厄姆面临的问题之一是难以团结共和党人。她在初选中的对手、国会议员拉尔夫·诺曼表示将投票给她，但拒绝共同开展竞选活动。总统唐纳德·特朗普曾多次前往该州支持格雷厄姆；在其兄弟、参议员林赛·格雷厄姆去世后，州长亨利·麦克马斯特任命了她。预测机构Decision Desk HQ评估格雷厄姆赢得完整参议员任期的概率为65%。

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