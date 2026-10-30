Комитет Палаты общин по государственным счетам призвал правительство Великобритании рассмотреть списание большей части долга British Council в размере 197 млн фунтов стерлингов. Депутаты предложили конвертировать как можно большую часть займа в грант или аналогичную форму финансирования, сообщает The Guardian.

Заём вырос более чем втрое

British Council получил заём в размере 60 млн фунтов стерлингов от Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании во время пандемии COVID-19. Тогда за рубежом была приостановлена деятельность организации по преподаванию английского языка и проведению экзаменов. Заём на коммерческих условиях был предоставлен при правительстве Бориса Джонсона, и с тех пор его сумма выросла до 197 млн фунтов.

Первоначально заём должен был быть погашен в этом году, однако его реструктурировали на следующие 15 лет. Комитет заявил, что у правительства нет «позитивного видения» будущего организации, хотя её вклад в мягкую силу Великобритании оценивается в 1 млрд фунтов ежегодно.

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Сокращение персонала и закрытие операций

British Council уже сократил примерно треть персонала и продал исторические активы. План финансового оздоровления предусматривает дальнейшее сокращение штата на 25%, продажу дополнительных активов и закрытие операций в девяти странах. По прогнозу British Council, организация не будет генерировать операционный профицит до 2029–2030 годов.

Сотрудники British Council по всей Европе проводили забастовки и акции протеста против сокращений. После запланированных увольнений численность персонала почти вдвое сократится по сравнению с 2020 годом, а с 2021 года организация потеряла более 2 тыс. должностей в пересчёте на полную занятость.

Председатель комитета Джеффри Клифтон-Браун заявил, что British Council нуждается в полной поддержке правительства, а не только в отношении как к должнику. Организация работает почти в 100 странах и заявляет, что ежегодно охватывает более 700 млн человек. Около 15% её годового дохода составляет грантовое финансирование от британского внешнеполитического ведомства, тогда как большую часть поступлений обеспечивают преподавание и экзамены.

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