英国下议院公共账目委员会呼吁英国政府考虑减免英国文化协会1.97亿英镑债务的大部分。议员提议将尽可能大的一部分贷款转为拨款或类似的融资形式，《卫报》报道。

贷款金额增长逾三倍

在COVID-19疫情期间，英国文化协会从英国外交、联邦及发展事务部获得了6000万英镑贷款。当时，该组织在海外的英语教学和考试业务被暂停。这笔按商业条件提供的贷款发放于鲍里斯·约翰逊政府时期，此后金额已增至1.97亿英镑。

这笔贷款原定于今年偿还，但已被重组为未来15年偿还。委员会表示，政府对该组织的未来没有“积极的愿景”，尽管其对英国软实力的贡献估计每年达10亿英镑。

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裁员与关闭业务

英国文化协会已裁减约三分之一员工，并出售了历史资产。其财务复苏计划 предусматривает进一步裁减25%的员工、出售额外资产，并关闭在九个国家的业务。英国文化协会预测，该组织在2029年至2030年之前不会产生运营盈余。

欧洲各地的英国文化协会员工举行了罢工和抗议活动，反对削减措施。在计划裁员后，与2020年相比，员工人数将几乎减半；自2021年以来，该组织已失去超过2000个全职当量岗位。

委员会主席杰弗里·克利夫顿-布朗表示，英国文化协会需要政府的全面支持，而不只是被当作债务人对待。该组织在近100个国家开展工作，并称每年覆盖超过7亿人。其年度收入约15%来自英国外交部门的拨款，其余大部分收入由教学和考试提供。

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