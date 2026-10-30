Komisja Rachunków Publicznych Izby Gmin wezwała rząd Wielkiej Brytanii do rozważenia umorzenia większości długu British Council wynoszącego 197 mln funtów. Posłowie zaproponowali przekształcenie jak największej części pożyczki w grant lub podobną formę finansowania, informuje The Guardian.

Pożyczka wzrosła ponad trzykrotnie

British Council otrzymał od brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju pożyczkę w wysokości 60 mln funtów podczas pandemii COVID-19. Wówczas za granicą zawieszono działalność organizacji w zakresie nauczania języka angielskiego i przeprowadzania egzaminów. Pożyczkę na warunkach komercyjnych przyznano za rządów Borisa Johnsona, a od tego czasu jej kwota wzrosła do 197 mln funtów.

Początkowo pożyczka miała zostać spłacona w tym roku, jednak zrestrukturyzowano ją na kolejne 15 lat. Komisja stwierdziła, że rząd nie ma „pozytywnej wizji” przyszłości organizacji, choć jej wkład w brytyjską miękką siłę szacowany jest na 1 mld funtów rocznie.

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Redukcje zatrudnienia i zamykanie działalności

British Council już zredukował zatrudnienie o około jedną trzecią i sprzedał historyczne aktywa. Plan uzdrowienia finansowego przewiduje dalsze zmniejszenie zatrudnienia o 25%, sprzedaż dodatkowych aktywów oraz zamknięcie działalności w dziewięciu krajach. Według prognozy British Council organizacja nie będzie generować nadwyżki operacyjnej do lat 2029–2030.

Pracownicy British Council w całej Europie prowadzili strajki i protesty przeciwko cięciom. Po planowanych zwolnieniach liczba pracowników zmniejszy się niemal o połowę w porównaniu z 2020 rokiem, a od 2021 roku organizacja straciła ponad 2 tys. etatów w przeliczeniu na pełne zatrudnienie.

Przewodniczący komisji Geoffrey Clifton-Brown oświadczył, że British Council potrzebuje pełnego wsparcia rządu, a nie jedynie traktowania jako dłużnik. Organizacja działa w niemal 100 krajach i deklaruje, że rocznie dociera do ponad 700 mln osób. Około 15% jej rocznych dochodów stanowi finansowanie grantowe od brytyjskiego resortu spraw zagranicznych, podczas gdy większość wpływów zapewniają nauczanie i egzaminy.

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