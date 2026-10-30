Совет Безопасности ООН в пятницу, 30 октября, проведет седьмое неофициальное и анонимное голосование по кандидатам на должность следующего генерального секретаря организации. Результаты опроса могут показать, как члены Совета оценивают претендентов, сообщает The National.

Цветные бюллетени

Во время предыдущего раунда члены Совета Безопасности использовали цветные бюллетени. Они позволили отделить голоса пяти постоянных членов Совета — Великобритании, Китая, Франции, России и США — от голосов десяти избираемых членов.

Действующий генеральный секретарь Антониу Гутерриш покинет должность в конце года. В октябре 2016 года, когда его избирали на эту должность, Совету Безопасности понадобилось шесть неофициальных голосований, чтобы достичь согласия.

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Претенденты на должность

Среди восьми выдвинутых ранее кандидатов — Кэролин Родригес-Биркетт от Гайаны, Рафаэль Гросси от Аргентины, Ребека Гринспан от Коста-Рики, Маки Салл от Сенегала, Ивонн Баки и Мария Фернанда Эспиноса от Эквадора, Мишель Бачелет от Чили и Олара Отунну от Уганды. На прошлой неделе к гонке присоединилась Лана Нуссейбе из ОАЭ после того, как достичь консенсуса не удалось.

В предыдущих голосованиях Ребека Гринспан опережала других претендентов, однако исход гонки остается неопределенным. За 81-летнюю историю ООН должность генерального секретаря еще ни разу не занимала женщина, при этом среди нынешних претендентов есть несколько кандидаток.

Генеральный секретарь является главным административным должностным лицом и представителем ООН. В его обязанности входят бюджетное планирование, дипломатическое посредничество, содействие миру и поддержание безопасности.

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