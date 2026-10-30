Рада Безпеки ООН проведе сьоме неофіційне голосування за генсека — The National

Рада Безпеки ООН у п’ятницю, 30 жовтня, проведе сьоме неофіційне й анонімне голосування щодо кандидатів на посаду наступного генерального секретаря організації. Результати опитування можуть показати, як члени Ради оцінюють претендентів, повідомляє The National.

Кольорові бюлетені

Під час попереднього раунду члени Ради Безпеки використовували кольорові бюлетені. Вони давали змогу відокремити голоси п’яти постійних членів Ради — Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США — від голосів десяти обраних членів.

Чинний генеральний секретар Антоніу Гутерреш залишить посаду наприкінці року. У жовтні 2016 року, коли його обирали на цю посаду, Раді Безпеки знадобилося шість неофіційних голосувань, щоб досягти згоди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Претенденти на посаду

Серед восьми кандидатів, висунутих раніше, — Керолін Родрігес-Біркетт від Гаяни, Рафаель Гроссі від Аргентини, Ребека Ґрінспан від Коста-Рики, Макі Салл від Сенегалу, Івонн Бакі та Марія Фернанда Еспіноса від Еквадору, Мішель Бачелет від Чилі й Олара Отунну від Уганди. Минулого тижня до перегонів долучилася Лана Нуссейбе з ОАЕ після того, як консенсусу не вдалося досягти.

У попередніх голосуваннях Ребека Ґрінспан випереджала інших претендентів, однак результат перегонів залишається невизначеним. За 81-річну історію ООН посаду генерального секретаря ще жодного разу не обіймала жінка, водночас серед нинішніх претендентів є кілька кандидаток.

Генеральний секретар є головною адміністративною посадовою особою та представником ООН. До його обов’язків належать бюджетне планування, дипломатичне посередництво, сприяння миру та підтриманню безпеки.

Читай нас у