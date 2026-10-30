联合国安全理事会将于10月30日星期五就该组织下一任秘书长职位的候选人举行第七次非正式且匿名的投票。投票结果可能显示安理会成员如何评估这些候选人，The National报道。

彩色选票

在上一轮中，安理会成员使用了彩色选票。这些选票能够将安理会五个常任理事国——英国、中国、法国、俄罗斯和美国——的投票与十个当选理事国的投票区分开来。

现任秘书长安东尼奥·古特雷斯将于今年年底离任。2016年10月，在他当选这一职位时，安理会进行了六次非正式投票才达成一致。

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职位候选人

此前提名的八名候选人包括来自圭亚那的卡罗琳·罗德里格斯-伯克特、来自阿根廷的拉斐尔·格罗西、来自哥斯达黎加的雷贝卡·格林斯潘、来自塞内加尔的马基·萨勒、来自厄瓜多尔的伊冯娜·巴基和玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨、来自智利的米歇尔·巴切莱特，以及来自乌干达的奥拉拉·奥通努。上周，在未能达成共识后，来自阿联酋的拉娜·努赛贝加入了竞选。

在此前的投票中，雷贝卡·格林斯潘领先于其他候选人，但竞选结果仍不确定。在联合国81年的历史中，尚未有女性担任过秘书长一职，而目前的候选人中有数名女性。

秘书长是联合国的首席行政官和代表。其职责包括预算规划、外交调解、促进和平以及维护安全。

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