Rada Bezpieczeństwa ONZ w piątek, 30 października, przeprowadzi siódme nieformalne i anonimowe głosowanie w sprawie kandydatów na stanowisko następnego sekretarza generalnego organizacji. Wyniki sondażu mogą pokazać, jak członkowie Rady oceniają kandydatów, podaje The National.

Kolorowe karty do głosowania

Podczas poprzedniej rundy członkowie Rady Bezpieczeństwa używali kolorowych kart do głosowania. Umożliwiły one oddzielenie głosów pięciu stałych członków Rady — Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Rosji i Stanów Zjednoczonych — od głosów dziesięciu członków wybieranych.

Obecny sekretarz generalny António Guterres opuści stanowisko pod koniec roku. W październiku 2016 roku, gdy został wybrany na to stanowisko, Rada Bezpieczeństwa potrzebowała sześciu nieformalnych głosowań, aby osiągnąć porozumienie.

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Kandydaci na stanowisko

Wśród ośmiu zgłoszonych wcześniej kandydatów są Carolyn Rodrigues-Birkett z Gujany, Rafael Grossi z Argentyny, Rebeca Grynspan z Kostaryki, Macky Sall z Senegalu, Ivonne Baki i María Fernanda Espinosa z Ekwadoru, Michelle Bachelet z Chile oraz Olara Otunnu z Ugandy. W ubiegłym tygodniu do wyścigu dołączyła Lana Nusseibeh ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po tym jak nie udało się osiągnąć konsensusu.

W poprzednich głosowaniach Rebeca Grynspan wyprzedzała pozostałych kandydatów, jednak wynik rywalizacji pozostaje niepewny. W 81-letniej historii ONZ żadna kobieta nie pełniła jeszcze stanowiska sekretarza generalnego, choć wśród obecnych kandydatów jest kilka kobiet.

Sekretarz generalny jest najwyższym urzędnikiem administracyjnym i przedstawicielem ONZ. Do jego obowiązków należą planowanie budżetowe, mediacja dyplomatyczna, wspieranie pokoju i utrzymywanie bezpieczeństwa.

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