詹妮弗·劳伦斯回忆起拍摄裸露戏时发生的一起不愉快的事件

女演员詹妮弗·劳伦斯透露了在片场发生的一起不愉快事件的细节，这起事件迫使她对同事进行了训斥。

在参加《Call Her Daddy》播客节目时，这位36岁的女演员透露，有一次在拍摄裸露戏份时，她发现有几名剧组人员未经许可就在现场。 这让她感到愤怒，并不得不对此作出回应。

劳伦斯对这一违规行为做出了严厉回应，并强调这不仅关乎她个人的舒适度，更关乎年轻女演员们的安全。

“如果一位18岁的无名女演员来到片场，却看到那里有不该在场的人，会发生什么？”这位明星解释道。

据劳伦斯称，新人演员往往不敢维护自己的界限，生怕被贴上“难相处”的标签。而她凭借在好莱坞的地位，可以公开谈论此类问题。



关于这起事件发生在具体哪部电影的拍摄现场，这位女演员并未透露。



此前，劳伦斯曾透露，在剧情片《死吧，我的爱》中与罗伯特·帕丁森拍摄亲密戏时，她感到非常自在。 这位女演员甚至认为没有必要请亲密戏协调员，因为她完全信任自己的搭档。

《Variety》对此进行了报道。

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