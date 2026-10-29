波兰塔尔努夫地区法院认定塔尔努夫教区主教安杰伊·耶日未履行向执法部门报告两名下属神父犯罪行为的义务，构成有罪。正如Interia报道，法院判处他两年限制自由的合并刑罚。

法院针对两项事件中的每一项均判处一年六个月限制自由，但最终确定合并刑罚为两年。该刑罚规定，每月从其劳动报酬中扣除25%，支付给Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę。

关于向执法部门报告的指控

检方表示，该主教掌握其教区两名神父涉嫌对15岁以下儿童实施性侵的信息后，拖延向有关部门报告。教会当局最终就神父斯坦尼斯瓦夫·P.和托马什·K.提交了报告，但调查人员认为此举为时过晚。

检察官请求判处耶日10个月监禁、缓刑三年，并处罚金2万兹罗提。辩方坚持要求宣告无罪。主教本人不认罪，称刑法规定以及具体案件的情况并不明确。

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辩方立场及相关案件

在神父斯坦尼斯瓦夫·P.一案中，安杰伊·耶日援引管辖权方面的疑问，因为据他所说，该神父的大部分行为发生在乌克兰。关于托马什·K.，他称自己很长时间不知道受害者中有15岁以下的人。

针对斯坦尼斯瓦夫·P.的案件于2022年因超过诉讼时效而终止。针对托马什·K.的诉讼仍在新松奇地区法院进行。根据Interia的数据，两名神父的案件涉及数十名受害者。

Interia称，该审判是波兰首例针对现任教区主教的法院审理，该主教被指控延迟报告神父可能对未成年人实施的犯罪行为。波兰于2017年3月23日通过法律规定，在掌握可靠信息的情况下，未报告包括恋童癖在内的行为将承担刑事责任。

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