Sąd Rejonowy w Tarnowie w Polsce uznał biskupa diecezji tarnowskiej Andrzeja Jeża za winnego niewykonania obowiązku zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach dwóch podległych mu księży. Jak podaje Interia, sąd wymierzył mu karę łączną dwóch lat ograniczenia wolności.

Za każdy z dwóch czynów sąd wymierzył po roku i sześciu miesiącach ograniczenia wolności, jednak ostatecznie określił karę łączną na dwa lata. Przewiduje ona comiesięczne potrącanie 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Zarzuty dotyczące zawiadomienia organów ścigania

Prokuratura twierdziła, że biskup, mając informacje o domniemanym wykorzystywaniu seksualnym dzieci poniżej 15. roku życia przez dwóch księży swojej diecezji, zwlekał z zawiadomieniem służb. Władze kościelne ostatecznie złożyły zawiadomienia dotyczące księży Stanisława P. i Tomasza K., jednak śledczy uznali, że nastąpiło to zbyt późno.

Prokurator wnosił o wymierzenie Jeżowi 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzyletni okres próby oraz grzywny w wysokości 20 tys. złotych. Obrona domagała się uniewinnienia. Sam biskup nie przyznał się do winy, wskazując na niejasność przepisów prawa karnego i okoliczności konkretnych spraw.

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Stanowisko obrony i powiązane sprawy

W sprawie księdza Stanisława P. Andrzej Jeż powoływał się na wątpliwości jurysdykcyjne, ponieważ, jak twierdził, większość działań księdza miała miejsce w Ukrainie. W odniesieniu do Tomasza K. utrzymywał, że przez długi czas nie wiedział, iż wśród pokrzywdzonych były osoby poniżej 15. roku życia.

Sprawę Stanisława P. umorzono w 2022 roku z powodu przedawnienia. Postępowanie przeciwko Tomaszowi K. trwa przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu. Według Interii w sprawach dwóch księży chodzi o kilkadziesiąt osób pokrzywdzonych.

Interia nazywa proces pierwszym w Polsce postępowaniem sądowym dotyczącym urzędującego biskupa diecezjalnego, oskarżonego o spóźnione zawiadomienie o możliwych przestępstwach księży wobec małoletnich. Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie m.in. pedofilii w przypadku posiadania wiarygodnej informacji wprowadzono w Polsce ustawą z 23 marca 2017 roku.

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