Районный суд в Тарнуве, Польша, признал епископа Тарнувской епархии Анджея Ежа виновным в невыполнении обязанности сообщить правоохранительным органам о преступлениях двух подчиненных священников. Как сообщает Interia, суд назначил ему совокупное наказание в виде двух лет ограничения свободы.

По каждому из двух эпизодов суд назначил по одному году и шести месяцам ограничения свободы, однако окончательно определил совокупное наказание сроком два года. Оно предусматривает ежемесячное удержание 25% вознаграждения за работу в пользу Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Обвинения в связи с сообщением правоохранительным органам

Прокуратура заявляла, что епископ, располагая сведениями о предполагаемом сексуальном насилии в отношении детей младше 15 лет со стороны двух священников его епархии, медлил с сообщением службам. Церковные власти в конечном итоге подали заявления в отношении священников Станислава П. и Томаша К., однако следователи считали, что это произошло слишком поздно.

Прокурор просил назначить Ежу 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 20 тысяч злотых. Защита настаивала на оправдании. Сам епископ вину не признал, заявив о неясности норм уголовного права и обстоятельств конкретных дел.

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Позиция защиты и связанные дела

По делу священника Станислава П. Анджей Еж ссылался на сомнения в юрисдикции, поскольку, по его словам, большая часть действий священника происходила в Украине. Относительно Томаша К. он утверждал, что долгое время не знал о наличии среди потерпевших лиц младше 15 лет.

Дело в отношении Станислава П. в 2022 году прекратили из-за истечения срока давности. Производство против Томаша К. продолжается в районном суде Нового Сонча. По данным Interia, в делах двух священников речь идет о нескольких десятках потерпевших.

Interia называет процесс первым в Польше судебным разбирательством в отношении действующего епархиального епископа, которого обвиняли в запоздалом сообщении о возможных преступлениях священников против несовершеннолетних. Уголовную ответственность за несообщение, в частности, о педофилии при наличии достоверной информации в Польше ввели законом от 23 марта 2017 года.

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