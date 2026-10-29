俄罗斯联邦安全局称，有人通过Telegram上的交友机器人招募俄罗斯青少年

俄罗斯联邦安全局宣布，已拘留56名年龄在12至24岁之间的公民，他们涉嫌参与破坏活动。 据该机构称，自2025年7月起，这些年轻人通过Telegram上的交友机器人“达伊文奇克”被招募，而乌克兰特工部门据称参与了此次招募行动的组织工作。

俄联邦安全局称，犯罪分子假扮成潜在的恋爱对象，诱骗用户发送地理位置信息、在餐厅支付账单或点击钓鱼链接。 随后，自称是联邦安全局或俄罗斯金融监测局工作人员的人员据称与他们取得了联系。这些人向年轻人灌输这样的观念：他们的钱可能会落入乌克兰武装部队手中，而提供的坐标则会被用于发动袭击。 这些人以刑事起诉相威胁，以“检查设施安防状况”或“参与行动”为借口，诱使他们实施纵火。

仅在2026年8月和9月，据俄罗斯相关部门称， 在莫斯科、圣彼得堡以及另外五个地区，共拘留了八名年龄在14至17岁之间的青少年，以及两名年龄分别为19岁和24岁的年轻男子。 他们涉嫌策划或实施针对加油站、安全部队车辆以及能源和交通基础设施的纵火案。 部分被捕人员还被指控通过加密货币交易所转账，将从受骗公民处骗取的资金转移出去。

俄罗斯联邦调查委员会公布了关于四名被拘留者的详细信息。其中一名青少年涉嫌在圣彼得堡和列宁格勒州纵火焚烧两座加油站。 据调查称，他在通过聊天机器人结识一名女孩后，被某人联系，该人威胁他及其家人，并勒令其服从指示。 另有两名来自圣彼得堡的未成年少女被怀疑纵火焚烧加油站和警车。

另一名被捕者是18岁的符拉迪沃斯托克居民。据调查称，10月1日，他在莫斯科铁路的列宁格勒方向纵火焚烧了一座变压器柜。 法院将其送入看守所，而另外三名青少年则被软禁在家。这四人全都面临恐怖主义指控。

今年7月，俄罗斯联邦安全局（FSB）还指控Telegram创始人帕维尔·杜罗夫协助恐怖活动。 该机构声称，该即时通讯应用的管理层未删除据称被乌克兰特工机构用于在俄罗斯策划恐怖袭击的频道、聊天群和机器人。作为其中一个例子，FSB提到了名为“达伊文奇克”的机器人。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

据“纪念”组织称，FSB开始更频繁地发布政治犯被捕的摆拍视频。

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一名来自扎波罗热的FSB特工因酷刑折磨赫尔松市民被判处15年监禁并没收财产

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