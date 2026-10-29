ФСБ заявила о вербовке российских подростков через Telegram-бота для знакомств

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет, которых подозревают в причастности к диверсионной деятельности. По утверждению ведомства, с июля 2025 года молодых людей вербовали через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик», а к организации вербовки якобы причастны украинские спецслужбы.

В ФСБ утверждают, что злоумышленники под видом потенциальных романтических партнеров просили пользователей присылать геолокацию, оплачивать заказы в ресторанах или переходить по фишинговым ссылкам. Впоследствии с ними якобы связывались люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга. Они убеждали молодых людей, что их деньги могут попасть в Вооруженные силы Украины, а переданные координаты используются для нанесения ударов. Угрожая уголовным преследованием, их якобы склоняли к поджогам под предлогом проверки защищенности объектов или участия в оперативных мероприятиях.

Только в августе и сентябре 2026 года, по данным российского ведомства, в Москве, Санкт-Петербурге и ещё пяти регионах задержали восьмерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двух молодых мужчин в возрасте 19 и 24 лет. Их подозревают в подготовке или совершении поджогов автозаправок, автомобилей силовиков, а также объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Некоторых задержанных также обвиняют в переводе денег, полученных от обманутых граждан, через криптобиржи.

В Следственном комитете РФ сообщили подробности о четырёх задержанных. Одного из подростков подозревают в поджогах двух автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По версии следствия, после знакомства с девушкой через чат-бота с ним связался человек, который угрожал ему и его семье и требовал выполнять указания. Еще двух несовершеннолетних девушек из Санкт-Петербурга подозревают в поджогах АЗС и полицейских автомобилей.

Еще один задержанный — 18-летний житель Владивостока. По версии следствия, 1 октября он поджог трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Суд отправил его в следственный изолятор, тогда как троих других подростков поместили под домашний арест. Всем четверым инкриминируют терроризм.

В июле ФСБ также предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности. В ведомстве утверждают, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и ботов, которые якобы использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов в России. В качестве одного из примеров ФСБ упомянула бота «Дайвинчик».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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