Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu 56 obywateli w wieku od 12 do 24 lat, których podejrzewa się o udział w działaniach dywersyjnych. Według oświadczenia agencji od lipca 2025 roku młodych ludzi rekrutowano za pośrednictwem bota randkowego „Dajwinczyk” na Telegramie, a w organizację tej rekrutacji rzekomo zaangażowane są ukraińskie służby specjalne.

W FSB twierdzą, że sprawcy, podając się za potencjalnych partnerów romantycznych, prosili użytkowników o przesyłanie danych geolokalizacyjnych, opłacanie zamówień w restauracjach lub kliknięcie w linki phishingowe. Następnie rzekomo kontaktowały się z nimi osoby podające się za pracowników FSB lub Rosfinmonitoringu. Przekonywały one młodych ludzi, że ich pieniądze mogły trafić do Sił Zbrojnych Ukrainy, a przekazane współrzędne są wykorzystywane do przeprowadzania ataków. Grożąc postępowaniem karnym, rzekomo nakłaniano ich do podpaleń pod pretekstem sprawdzania zabezpieczeń obiektów lub udziału w działaniach operacyjnych.

Tylko w sierpniu i wrześniu 2026 roku, według danych rosyjskiej agencji, w Moskwie, Sankt Petersburgu i pięciu innych regionach zatrzymano ośmioro nastolatków w wieku od 14 do 17 lat oraz dwóch młodych mężczyzn w wieku 19 i 24 lat. Są oni podejrzani o przygotowywanie lub dokonywanie podpaleń stacji benzynowych, pojazdów służb bezpieczeństwa, a także obiektów infrastruktury energetycznej i transportowej. Niektórym zatrzymanym zarzuca się również przekazywanie pieniędzy otrzymanych od oszukanych obywateli za pośrednictwem giełd kryptowalut.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podał szczegóły dotyczące czterech zatrzymanych. Jeden z nastolatków jest podejrzany o podpalenie dwóch stacji benzynowych w Sankt Petersburgu i obwodzie leningradzkim. Według wersji śledztwa, po nawiązaniu znajomości z dziewczyną za pośrednictwem chatbota skontaktowała się z nim osoba, która groziła jemu i jego rodzinie oraz żądała wykonywania poleceń. Kolejne dwie nieletnie dziewczyny z Sankt Petersburga są podejrzane o podpalenie stacji benzynowych i radiowozów.

Kolejnym zatrzymanym jest 18-letni mieszkaniec Władywostoku. Według wersji śledztwa 1 października podpalił on szafę transformatorową na trasie do Leningradu na linii kolejowej moskiewskiej. Sąd skierował go do aresztu śledczego, podczas gdy trzech pozostałych nastolatków umieszczono w areszcie domowym. Wszystkim czterem postawiono zarzuty terroryzmu.

W lipcu FSB postawiła również założycielowi Telegrama Pawłowi Durowowi zarzuty wspierania działalności terrorystycznej. W agencji twierdzą, że administracja komunikatora nie usunęła kanałów, czatów i botów, z których rzekomo korzystały ukraińskie służby specjalne w celu przygotowania zamachów terrorystycznych w Rosji. Jako jeden z przykładów FSB wymieniła bota „Dajwinczyk”.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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